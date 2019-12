Kollegah:„Alphagene II“

Je erfolgreicher Kollegah wurde, desto lähmender gerieten seine Platten – zuletzt klang er fast gelangweilt vom eigenen Erfolg. Das ist die einzig plausible Erklärung, wie dem eigentlich recht gewitzten Straßenrapper die idiotische Provokation mit Farid Bangs unseliger Auschwitz-Insassen-Zeile auf einem gemeinsamen Album durchgehen konnte. Der darauf folgende Echo-Skandal hat den 35-Jährigen offenbar etwas aufgeweckt. So setzt sich der positive Trend von „Monument“ auf „Alphagene II“ fort: Die Raps und Beats strotzen vor positiver Aggressivität, die menschenfeindlichen Anteile in den Texten bleiben aber überschaubar. Verschwörungstheorien klingen nur noch dezent an. Dafür gibt es eine Moralpredigt gegen Drogenmissbrauch . . . jpk

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)