Kompromisslos und zugänglich zugleich

Sein künstlerisches Credo hat Moses Pelham im Interview mit dieser Redaktion (ab Seite 3) noch einmal formuliert: Seine Arbeit sieht er als Gegenteil von Unterhaltung. Und wer drei Alben „Geteiltes Leid“ nennt und stets die entsprechende Intensität liefert, dem kann man da nicht widersprechen. Drei seiner vier nach 1998 produzierten Solo-Studioplatten prägt die schonungslose Offenheit eines Schmerzensmannes, hinter dessen harter Schale ein fast kindlich unschuldiges Gemüt Liebe und Wahrheit in einer bigotten Welt sucht – und oft auch aufzeigt wie eine spirituelle Wünschelrute. Das hatte immer Klasse, aber selten das ganz große Publikum. Das möchte auch im zu Pop gewordenen harten Rap nun mal eher relaxte Unterhaltung finden als eindringliche Sinnsuche. Mit „Emuna“ schlägt der 49-Jährige nun aber ein ganz neues Kapitel auf – nicht nur, weil er erstmals selbst singt.

Kunst als „heilige Pflicht“

Dass diese Platte den Spagat zwischen der MP-typischen Kompromisslosigkeit und viel größerer Zugänglichkeit hinlegt, würde Pelham nie als Kalkül sehen. Für ihn kommt quasi alles Gute von oben. Die „heilige Pflicht“ des Songschreibens beschreibt er in „Weiße Fahne“, in dem er erstmals selbst auf Platte einen eindringlichen Refrain singt, eindrucksvoll: „Für die is’ das hier gerade ein Piano und Gesinge, sonst nichts / Die hab’n keine Ahnung davon wie dringend das is’ / Wie diese Schwingungen ein Segen sind und mit Hoffnungen gepaart / So Dinger hier entstehen, in denen Gott sich offenbart / Mir is’ es egal, was sie dagegensetzen / Denn mir is’ es gewahr, dass diese Lieder Leben retten.“

Während der erste Song „Notaufnahme“ mit Zeilen wie „Krisen, Baby, das hier ist ‘ne Notaufnahme / Denn das hier geht ans Eingemachte“ emotionale Grenzerfahrungen auslotet, liefert „Wunder“ pure Hoffnung und zu hart gerappten Reimen einen zuckersüßen R&B-Refrain von Faiz Mangat. Das soul-volle „Der Mond hört mir zu“ ist dann der erste mitreißende Ohrwurm, der Titelsong „Emuna“ mit Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß hat – in zwei Versionen – Hitpotenzial. Der einzige Battle-Rap „Backstein“ mit der klassischen Hookline der Heidelberger Rap-Pionierin Cora E „Pack Deinen Ramsch ein / Du hast keine Punchline“ öffnet mit lässiger, herzhaft hessischer Altmeister-Autorität den Blick auf die Nacktheit der Straßenrap-Streaming-Kaiser: „Aus dem Weg Kinder, macht die Faxen leise, ich tret euch, bis ihr hinkt wie eure Kackvergleiche.“ Dankeschön! Und die Nummer rollt so heftig, dass sie absolut clubtauglich ist. „ÄÄÄ!!!111“ und vor allem das umwerfende Tex-Cover „Juli“ zeigen Pelham sehr facettenreich als Sänger, allenfalls das puristische „Du“ fällt etwas ab. (3p/Sony) jpk

