Konstantin Wecker: „Weltenbrand“

Der Starke ist am mächtigsten allein. Das trifft in der deutschen Musiklandschaft auf kaum jemanden so zu wie auf Konstantin Wecker. Aber der singende Klavierstier liebt es, alle seine immensen Möglichkeiten auszuloten, und natürlich macht eine Tournee samt Live-Platte mit Orchesterbegleitung bei seinen tragfähigen, auch für Opulenz offenen Liedern Sinn. Zumal Mark Mast die Bayerische Staatsphilharmonie mit großer Finesse einsetzt. Allein: Wecker-Puristen mag sich die absolute Notwendigkeit jenseits des direkten Live-Erlebnisses nicht immer erschließen. Auch den gewohnt kämpferischen, ja dramatischen Texten steht das sinfonisch-bürgerliche Gewand nicht durchgängig. Aber mit dieser Diskrepanz lebt der barocke 72-Jährige seit Jahrzehnten ziemlich gut. jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)