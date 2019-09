Lehrstück in puncto Frauen

Gern gesehen in Mannheim: Detlev Schönauer © Schönauer

Mannheim.„Frauen verstehen in 100 Minuten – Männerphantasien in Jacques’ Bistro“: Was sich Detlev Schönauer da vorgenommen hat, grenzt an ein Wunderwerk. Wer von dem Wissen den Satirikers und Kabarettisten profitieren möchte, sollte sich eine Karte für seinen Auftritt am Samstag, 21. September, 20 Uhr, in Gehrings Kommode sichern.

Sprachliche Auswüchse

Neben der „unterhaltsamen Gebrauchsanweisung“ stehen sprachliche Auswüchse des Genderwahns, Chansons und selbstredend auch die Klimadebatte auf dem Programm. Schönauer kündigte jüngst an, sich vom Humorzirkus zurückzuziehen. Es könnte also eine der letzten Gelegenheiten sein, den „Frauenversteher“ live zu erleben. sdo

