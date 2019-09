Liam Gallagher: "Why Me? Why Not."

Die Utopie von Kraftklub, dass alles wieder gut wird, wenn Noel wieder Songs für Liam schreibt, hatte sich etwas überlebt. Denn zuletzt haben die beiden Gallagher-Brüder seit seligen Oasis-Zeiten Mitte der 1990er endlich wieder erstklassige Platten gemacht. Halt unabhängig voneinander, was gut für den Familien-, vielleicht sogar den Weltfrieden ist. Nicht einmal zwei Jahre nach dem sehr starken Solo-Debüt „As You Were“ (also ohne die Übergangsband Beady Eye) schreibt Liam wieder Songs für Liam, zum zweiten Mal unterstützt von Greg Kurstin (Adele, Foo Fighters) und Andrew Wyatt (Lady Gaga, Bruno Mars). Dass sein Britopop hier nur noch halb so großspurig, ungewohnt zufrieden und gefällig klingt, mag eine schöne Charakterentwicklung sein, aufregend ist anders.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)