Madonna keine Chance gelassen

Auf Anhieb Platz drei in den Albumcharts – das ist für Deutschrapper eine halbe´Bankrotterklärung. Denn jeder, der laut genug die Mutter eines anderen beschimpfen kann, landet heutzutage zumindest für eine Woche an der Spitze. Bei der Berlinerin Juju liegt der Fall aber anders: Parallel zu ihrem Solodebüt „Bling Bling“ erschien ein neues Werk von Bruce Springsteen, das zwangsläufig ganz Boss-haft die meistverkaufte Platte der Woche war – gefolgt von Rammstein. Mit Sarah Connor hielt die 26-jährige Deutsch-Marokkanerin eine weitere Landsmännin auf Distanz – genau wie Popkönigin Madonna, deren frisch veröffentlichtes Werk „Madame X“ mit einem erschütternden Platz fünf vorliebnehmen musste.

Viel mehr „Bling Bling“ geht also kaum. Und Juju darf mit Recht protzen, denn die vom Krutsch produzierte Platte hat in Sachen Beats und Sound-Schichtung internationales Format. Auch die als Judith Wessendorf geborene Rapperin zeigt wesentlich mehr Format und Kontur als mit ihrem jüngst aufgelösten Duo SXTN. Den Querverweis auf Altmeisterin Sabrina Setlur durch Xavier Naidoos Refrainbeitrag zu „Freisein“ hätte sie nicht nötig gehabt – zumal es für den Song nur zu Platz 91 reichte, während sie mit AnnenMay-Kantereit-Sänger Henning May den Nummer-eins-Hit „Vermissen“ auflegte.

Die härtere Namika

Mehr Gastspiele gibt – und braucht – es nicht. Denn Juju gelingt eine atmosphärisch starke, authentische Mischung zwischen Straßenaggressivität und atmosphärisch starken Songs, die sie als härtere Alternative zu Namika etablieren. (Jinx) jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019