MajorVoice - Morgenrot

Symphonic-Rock. Liebe in all ihren Facetten ist das Hauptmotiv auf „Morgenrot“ von MajorVoice, der bürgerlich Ronald Zeidler heißt. Sowohl rockige Gitarrenriffs als auch sanfte Streichmusik oder Klaviermusik sind das Klanggerüst hinter dem eingängigen Opernbass von MajorVoice. Eingängig sind auch die Melodien, etwa bei „Kein Meer zu tief“ oder „Love this Day forever“. „Sunbed

...