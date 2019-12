Marc Cohn &Blind Boys Of Alabama: „Work To Do“

Als die Blind Boys Of Alabama 1939 (!) zusammenfanden, waren die sechs blinden Gospelsänger noch Kinder. Von ihnen lebt heute keiner mehr, trotzdem sind ihre Nachfolger eine Institution, u. a. dank Produktionen mit Ben Harper. In US-Songwriter Marc Cohn haben sie nun einen etwas weniger rockigen Partner, dessen Gospel-geschulter Soul-Ansatz in drei Studio- und sieben Live-Aufnahmen wunderbar mit ihrem Sound harmoniert. Nur in Cohn-Hits wie „Walking In Memphis“ hätte man sie gern präsenter gehört. Aber das Album passt nicht nur dank der spannenden Mischung aus „Amazing Grace“ und „House Of The Rising Sun“ ideal in die Jahreszeit, obwohl viele Songs auch Tempo mitbringen. jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

