Maxi Priest: "It All Comes Back To Love"

Er war einst eine der größten Figuren des Raggae. Erfolge feierte der britische Sohn jamaikanischer Einwanderer vor allem in den 1990er Jahren. Doch von dem Glanz aus vergangenen Zeiten ist auf „It All Comes Back To Love“ nicht einmal ansatzweise etwas zu spüren. Im Gegenteil: Was auf dieser Platte zu hören ist, wirkt dilettantisch. Dass sich Maxi Priest etliche Künstler an die Seite geholt hat – wie Shaggy, der auch Produzent ist – hilft nicht. Ausgerechnet die Liebe hat der 58-Jährige zum allgegenwärtigen Thema auf seinem Album erkoren – doch keins der 14 Lieder schafft es, zu berühren. Die Umsetzung ist einfallslos, die Texte fast ein bisschen peinlich. Besser also, dass sie im Booklet gar nicht zu finden sind.

Unsere Note: ★

(Mama Mia) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)