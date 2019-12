Metronomy: „Metronomy Forever“

Wer auf die ersten Videospiele in den 1980er Jahren steht, bitteschön: „Salted Caramel Ice Cream“, „Sex Emoji“ oder „Insecure“ transportieren den Atari-Soundtrack dieser Zeit – Plastik-Gefiepe mit hohem Nervpotenzial. Das darf man lustig finden, oder eben nicht. Metronomy haben mehr auf dem Kasten, auch wenn gelungene Pop-Perlen auf ihrem sechsten Album etwas rar sind. Trotzdem: Die englische Indietronic-Band überzeugt dann, wenn sie die Computer etwas dezenter programmiert: „Whitsand Bay“ oder „Walking In The Dark“ grooven elegant vor sich hin, „Insecurity“ hat Dancefloor-Appeal, „Miracle Rooftop“ plätschert in guter, alter „Café del Mar“-Tradition und in „Upset My Girlfriend“ packen Joseph Mount und Co. sogar die Klampfe aus. stp

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)