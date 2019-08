Miss Platnum & Bazzazian: „The Opera“

Wieder einmal neue Facetten zeigt Miss Platnum auf ihrem aktuellsten Album, das sie mit Hip-Hop-Produzent Bazzazian aufgenommen hat. Mal kraftvoll, mal zart, aber auch sphärisch und schon fast spirituell ist es geworden. Miss Platnum überzeugt mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. Sie kombiniert soulige Elemente mit emotionalen und eindringlichen Texten über Zweisamkeit, wie „There’s sparkle in my eyes – because you’r by my side“. Bazzazians Beats liefern dafür eine faszinierende Klangkulisse. Durchdringende Töne und ein Hauch Elektronik bieten den perfekten Hintergrund für Miss Platnums kontrastierende R’n’B- Pop-Gesangsmischung. Zwischen Orgel und Chor, bei meditativen bis motivierenden Klängen kann sich die Künstlerin voll entfalten. (Urban) see

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)