Nick Cave: "Ghosteen" - ein grandioses Trauerspiel

Mit Nick Cave zählt ausgerechnet ein Australier zu den größten Schmerzensmännern der Rockmusik. Diesen Nimbus hat er mit den jüngsten Studioalben „Push The Sky Away“ (2013) und „Skeleton Tree“ (2016) massiv untermauert. Kein Wunder: Wo der 62-Jährige in seinen Songs früher in eigene und gesellschaftliche Abgründe blickte, musste er 2015 den Unfalltod seines 15-jährigen Sohnes Arthur verkraften. Diese Tragödie verarbeitete der Sänger und Kopf der Bad Seeds virtuos, nicht nur durch Musik, sondern auch durch im schonungslos offenen Dokumentarfilm „One More Time With Feeling“, der als Zuschauer ohne Tränen in den Augen kaum durchzustehen ist.

Wer emotional angegriffen ist, sollte sich auch Caves 17. Album „Ghosteen“ zunächst vorsichtig nähern. Es ist die untypischste Platte seiner Karriere, nicht einmal vergleichbar mit den Filmmusik-Arbeiten an der Seite seines Co-Songwriters Warren Ellis. Wo Rockmusik im energetischen, rhythmisch gesteuerten Sinne zuletzt eine immer kleinere Rolle spielte, ist sie hier nun völlig verschwunden. Schlagzeuger Thomas Wydler und Percussionst Jim Sclavunos sind zwar verzeichnet, aber im Prinzip nicht zu hören.

Die zurückgenommene Musik wird von elektronischen Klangwolken fast im Ambient-Stil dominiert. Und noch viel stärker durch Caves oft extrem anrührenden, dunklen Sprechgesang. Wenn der sich – nach all den Jahren in tiefsten Tonlagen – plötzlich klagsam und wunderschön in Falsetthöhe aufsteigt, zerschneidet es einem fast das Herz. Die mit zunehmender Spieldauer immer engelhafter agierenden Chöre wären in jedem anderen Kontext Kitsch – wie das kindlich anmutende Albumcover. Auf „Ghosteen“ (steht für kleiner Geist) fügen sie sich nach etwas Gewöhnung in das grandiose, wieder einmal hochpoetisch-impressionistische Trauerspiel.

Dem Christen Cave gelingt mit diesem in eine Kinder- und Eltern-LP geteilten Schlusspunkt seiner Lamento-Trilogie ein gewaltiges Kunststück: Aus all dem Schmerz Hoffnung zu schöpfen und weiterzugeben. Ein elegisches Meisterwerk! (Ghosteen/Rough Trade) jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

