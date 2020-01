North Mississippi All-stars: „Up And Rolling“

Cody und Luther Dickinson, Gründer und Kreativkern der North Mississippi Allstars, feiern auf „Up And Rolling“ auf der Basis von Roots- und Bluesrock mit Soul oder Funk ein musikalisches Familienfest: Mit starken Gästen wie Mavis Staples, Otha Turner, Duane Betts, Jason Isbell, Cedric und Garry illustrieren sie mit ihrem vor allem im Gitarrenbereich absolut geschmackssicheren Sound eindrucksvolle Fotos, die Wyatt McSpadden vor Jahren bei den Dickinsons von Musikikonen ihrer Region wie dem ewigen Blues-Geheimtipp R.L. Burnside (1926-2005) gemacht hat. Das beginnt eindrucksvoll mit „Call That Gone“, dem Titelsong und dem absolut großartig groovenden Staples-Gastspiel „What You Gonna Do?“, dünnt dann aber leider etwas aus, vor allem gesanglich. jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 SternenHirschhausen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)