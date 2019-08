Novi: "Modern-Day Goddess"

Mishell Ivon Walton und Basti Braun alias Novi legen ein funkiges, grooviges und vor Soul strotzendes Album hin. Es ist ein Volltreffer in die Herzen aller Liebhaber der kreativen Remixes – auch elektronische Elemente kommen nicht zu kurz. Waltons Stimme überzeugt durch unglaubliche Emotionalität,Vielfalt und Kraft. In den Texten hört man die Reise der Künstlerin heraus. Selbst sagt sie: „Der Sound und der Tonfall sind genau das, was ich bin – und was aus mir geworden ist. Es geht um Freiheit, darum, bisher von anderen gesetzte Grenzen aufzuheben. Die Sängerin verwendet interessante Sprachbilder, zum Beispiel beim Track „Goldfish Memorys“: Hier zeigt sie Ähnlichkeiten vom Kurzzeitgedächtnis von Fisch und Mensch – besonders in Hinblick auf Liebe und Risiko.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)