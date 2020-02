Per Haftbefehl auf Platz eins?

Das Timing ist zumindest … interessant: Kurz nachdem 187-Straßenbande-Rapper GZUZ sein drittes Soloalbum mit dem originellen Titel „GZUZ“ veröffentlicht hat, verpasst der Hamburger einen Gerichtstermin und wird schlagzeilenträchtig verhaftet, als er Stunden später doch noch auftaucht. Die Vorwürfe klingen heftig: Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, das Sprengstoff- und das Waffengesetz. Bei Licht betrachtet geht es um ein paar Gramm Drogen, illegale Böller und das Rumfuchteln mit einer Schreckschusspistole in einem Video.

Juristisch viel passieren dürfte dem 31-Jährige trotz Vorstrafen also nicht. Wobei er seine Scheißegal-Haltung im Song „Verkackt“ vorab dokumentiert hat: „Wichtigen Termin verpasst, nicht ma’ dran gedacht / Ganze Nacht hypnotisiert, weil rote Lichter machen schwach (…) / Im Auto aufgewacht mit ‘ner Fahne von dem Schnaps (…) / Sag’ zu Mama: ,Alles gut’, doch heimlich wart’ ich auf den Knast.“ Wobei er den Haftbefehl-Effekt für einen weiteren Spitzenplatz in den Albumcharts kaum nötig hat. Die üblichen 100 000 Gangsta-Rap-Plattenkäufer hat er so sicher wie Tätowierungen in der Haut; dass „Der Spiegel“ entdeckt hat, dass diese Musik erfolgreich ist und GZUZ Mitte Januar auf den Titel gehoben hat, dürfte die Nachfrage kaum bremsen.

Das Album ist dank der düsteren Produktion von The Cratez und einprägsamer Songs wie „Donuts“ oder „Verkackt“ musikalisch etwas prägnanter als der Vorgänger „Wolke 7“ (2018). Ansonsten will hier niemand Originalitätspreise gewinnen: Wo der frühe US-Gangsta-Rap à la Ice T („Home Invasion“) sogar eine Art politische Agenda hatte und selbst die Berliner Aggro-Stars Bushido und Sido letztlich doch bürgerliche Statussymbole als Teil ihrer Aufsteigergeschichten begriffen, transportiert GZUZ selbst in seinen ersten reflektierteren Songs („Nie erwartet“, „Was hat es gebracht“) nur lakonische Beschreibungen des Ist-Zustandes eines durch Rap-Erfolg verhinderten St.-Pauli-Gangsters. Ohne seine tatsächlich unverkennbare tief-heisere Stimme hätte das die Faszination von plumpem Kneipenschlägerlatein (Universal). jpk

