Pretty Maids: "Undress Youd Madness"

Wer bei dänischen Rock-Exporten nur an die zurzeit unglaublich erfolgreichen Volbeat denkt, braucht eine Nachhilfestunde in skandinavischem Metal. Die Pretty Maids stehen seit fast 40 Jahren auf den europäischen Bühnen ihren Mann, sie tourten mit Black Sabbath, Deep Purple und Metallica. Nach der Krebserkrankung des 55-jährigen Sängers Ronnie Atkins, bürgerlich Paul Christensen, ist „Undress Your Madness“ das brettharte Lebenszeichen, auf das die Fangemeinde gewartet hat. Das brachiale „Serpentine“ beginnt im Stile einer Death-Metal-Band, „Slavedriver“ macht als düsterer Groover ordentlich was her. Nur den seltsamen Schmachtfetzen „Will You Still Kiss Me“ hätte sich das in Würde gealterte Quinett aus Horsens sparen sollen.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)