Rap in höchster Form und Rasanz

Jetzt zerreißen sie sich wieder die Münder, ist die Empörungsmaschine in Gang gesetzt. Der böse Bube ist zurück und singt von Bomben, Bin Laden und Bitches – und wie immer tut Eminem das in bisweilen haarsträubender Geschwindigkeit. Die Worte purzeln, bisweilen, wie in „Godzilla“ mit dem kürzlich verstorbenen Juice Wrld als Gast, rund 30 Sekunden am Stück in Rekord-Sechzehnteln mit 166 BPM. Fürs (Formel-1)-Protokoll: Das sind 11,07 Silben pro Sekunde. Ohne Pause! Okay, dass da ein paar Schnitte drin sind, ist wahrscheinlich.

Macht das schon ein gutes Album? Nein! Aber „Music To Be Murdererd By“ ist ein gutes Album, mehr: so exzellent wie vielfältig wie kreativ! Es bahnt sich schon im atmosphärischen Intro „Premonition“ an, in dem eine schreiende Frau zuerst erschlagen, dann verscharrt wird. Es wird gesprochen, Hitchcock vermittelt, dann startet dieser erste Song, der gleich klarmacht, dass hier Großes folgen soll: ein langes Konzeptalbum rund um Tod, Bomben und Gewaltfantasien, eines gegen Feindlichkeit. Ungewöhnlich melodiös singt da gleich die Sterbende (Nikki Grier) davon, dass sie ihr Ende spürt, bevor die Wortmaschine losrattert.

Es gibt unter den 20 Tracks des Monsteralbums (darunter Hitchcock-Einspieler) fast nur richtig gute Raps: „Unaccomodating“ mit dem Bombenlegerverweis nach Wembley zu Ariana Grande, „Darkness“ mit den unterlegten „Sounds Of Silence“ von Paul Simon, und auch das langsam stampfende „Leaving Heaven“ mit der großartigen Stimme von Skylar Grey im poppig-melodiösen Refrain sind starke Nummern. Harmloser und peinlicher Tiefpunkt: das Duett mit Ed Sheeran „Those Kinda Nights“. Ekliger Kitsch!

Ab „Yah Yah“ (feat. Royce da 5’9, Black Thought, Q-Tip und Denaun) schlägt die Platte eine aggressivere, chaotischere Richtung ein. „Stepdad“ samt Intro über Eminems gewalttätigen Vater und seine Familie ist ein ins Mark schießendes Hasslied. Ein auch dank Alfred Hitchcocks Stimme und Produzent Dr. Dre erstaunlich gutes Album, das die Kunst des Rappens immer wieder in neuem Licht zeigt. (Interscope) dms

