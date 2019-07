Rickie Lee Jones: "Kicks"

Eine Superheldin mit Boxhandschuhen ziert das Cover – wie gut passt das zur Geschichte dieser Platte, auf der eine Mittsechzigerin den Soundtrack ihrer Jugend neu interpretiert. Um „Kicks“ aufzunehmen, hat Rickie Lee Jones ein Crowdfunding gestartet. Entstanden ist das Album über ihr eigenes Label, die Songs hat sie mit Musikern in New Orleans eingespielt. Zu hören ist das, was die

...