Robert Cray Band: „That’s What I Heard“

Hat Donald Trump das verdient? Dass ihm so ein schöner Song gewidmet wird? Mit einem wunderbaren Gitarrensolo, das genau die Qualitäten besitzt, die Trump nicht auszeichnen: Kultiviertheit, Eleganz, Feinheit, geschliffene Diktion. „This Man“ (mit dem mantraartigen Refrain: „Schafft ihn fort!“) ist der Glanzpunkt auf Robert Crays Album „That’s What I Heard“. Auf dem präsentiert der Bluesmann einmal mehr seine Mischung aus honigsüßem Soul, deftigem Funk und sanftem City-Blues. Leider trüben Produktionsmängel, obwohl Steve Jordan an den Reglern saß, das Werk. Schroffe Brüche, heterogenes Songmaterial und eine unglückliche Titelabfolge verhindern, dass die Platte wie aus einem Guss klingt. Trotzdem – Cray spielt auf hohem Niveau. (Nozzle)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

