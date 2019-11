Ron Wood & His Wild Five: „Mad Lad: A Live Tribute To Chuck Berry“

Eines kann man den Rolling Stones nicht vorwerfen: dass sie ihre Wurzeln und musikalischen Helden in Vergessenheit geraten lassen würden. So widmet Stones-Gitarrist Ron Wood die ersten von drei geplanten Hommage-Alben Chuck Berry (1926-2017). Der Live-Mitschnitt aus dem Tivoli Theater im englischen Wimborne interpretiert die eher bluesige Seite des Rock-’n’-Roll-Pioniers und verzichtet dankenswerterweise darauf, nur seine Gassenhauer nachzududeln. Überhaupt steht bei Woods Wilden Fünf, teilweise verstärkt durch Sängerin Imelda May, der Spaß deutlich über dem unbedingten Streben nach virtuoser Perfektion. Deshalb: eher kurzweilig, als langlebig.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)