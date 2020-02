Russ Ballard: „It’s Good To Be Here“

Die meisten werden seinen Namen nicht kennen, aber seine Hits: „God Gave Rock ’n’ Roll To You“ schrieb er für Kiss, „Since You Been Gone“ für Rainbow, „So You Win Again“ für Hot Chocolate). Russ Ballard ist mit allen Wassern gewaschen, wie sein neues Solo-Album zeigt. Locker wühlt er im Roots-Rock („My Awakening“), flirtet mit harten Riffs („Kickin’ The Can“), intoniert zarte Folk-Balladen („Wasted“) oder lässt Queen-verdächtige Chöre vom Stapel („Tidal Wave“). Diese Versiertheit ist enorm. Allerdings fehlt ein individueller Sound. Auch die originellen Covers seiner Hits („Since You Been Gone“ intoniert er als pathetische Streicher-Ballade) verblassen gegenüber den Originalen. Aber: Ballards Handwerk ist beeindruckend. gespi

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

