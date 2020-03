Seven: „Brandneu“

Der Schweizer Künstler Seven überrascht mit seiner hohen, verschnörkelten Stimme. Im Normalfall fokussiert er sich auf Soul, Funk und R&B. Mit „Brandneu“ will er, wie der Name sagt, etwas Neues machen: Pop, erstmals mit deutschen Texten. Sevens Soul-Seele ist zwar noch erkennbar, aber leider wirkt das Album wie der Versuch, unbedingt in die Pop-Charts zu gelangen. Zu schmalzig. Zu geträllert. Produziert ist es sagenhaft – die Beats, der Instrumental-Einsatz: R&B-Pop-Abmischung vom Feinsten. In Kombination mit diesen Texten aber leider unpassend. Titel wie „King Kong“ sollen Spaß machen. In der Summe sind sie aber doch etwas peinlich, weil zu sehr gewollt. „Dafür musst du was tun“ klingt wie ein deutscher Mix von einem Jason-Derulo-Song. jor

Unsere Note: ★ ★

(Mächtig mies) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)