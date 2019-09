Shirin David: "Supersize"

„Supersize“ heißt das Debütalbum Shirin Davids, weil die YouTuberin mit fast fünf Millionen Abonnenten wohl nur noch in XXL-Dimensionen denken kann. Und denken darf. Die 1995 in Hamburg geborene Tochter einer litauischen Mutter und eines iranischen Vaters posiert auf dem Plattencover nicht nur in Mariah-Carey-Manier, sie hat auch eine sehr ordentliche Stimme. Da die R&B-lastigen Songs und -Balladen nicht immer ganz geschmackssicher produziert sind und weniger Gesangsaufwand in relativ simplen Popsongs mehr wäre, macht sie als Rapperin die wesentlich bessere Figur. Wie auf dem Debüt der tougheren Kollegin Juju lockt das Xavier Naidoo als Gaststar an, leider in ähnlicher Softlan-Form wie auf seiner jüngsten Platte „Hin und weg“. Aber vom begabten Star der Platte wird man noch Größeres hören. (Vertigo)

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

