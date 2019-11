Simply Red: "Blue Eyed Soul"

Es gab Zeiten, da hatte Mick Hucknall hörbar keine Lust mehr auf Simply Red. Das ist vorbei – zum Glück. Schon während der ersten Takte des Openers „Thinking Of You“ schießt eine Energie aus den Lautsprechern, dass es einem die Freudentränen in die Augen treibt. Dieses Temperament hat man von Hucknall lange nicht gehört. Doch während der zehn Titel zieht der Rotschopf alle Register zwischen Soul und Funk und liefert als Ausstieg die mitreißende Ballade „Tonight“. Sicher, das zwölfte Studioalbum von Simply Red bietet im Grunde musikalisch nicht allzu viel Neues. Doch alleine die Erkenntnis, dass Hucknall wieder der schwärzeste aller weißen Soulsänger ist, lohnt das Album. Dazu gibt’s den großen Sound, der zum Teil Tower Of Power und James Brown durchklingen lässt.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

