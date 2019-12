Snoop Dogg:„I Wanna Thank Me“

An Selbstbewusstsein hat es der kalifornischen Gangsta-Rap-Ikone Snoop Dogg bekanntermaßen noch nie gemangelt. Doch angesichts von „I Wanna Thank Me“ bleibt einem da nur die enttäuschte Replik: Danke für nichts. Zwar hat der Meister auf seinem 16. Album immer noch ein paar Westküsten-Kracher im Gepäck und kann dank seines Charismas auch dem langweiligsten Track noch etwas an Mindestqualität mitgeben. Aber insgesamt fehlt es diesem Sammelsurium zwischen Pop und ernsthaft klingenden Plattitüden, das wie ein Mixtape aus vergangenen Tagen daherkommt, einfach an einem roten Faden. Auch die Features mit Slick Rick, Wiz Khalifa, Slim Jxmmi, Chris Brown oder Trey Songz werten diesen Longplayer nicht mehr entscheidend auf. th

Unsere Note: ★ ★

(Mächtig mies) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)