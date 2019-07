Thom Yorke: „Anima“

Wieder ein psychedelisches Album von Radiohead-Kopf Thom Yorke, zu dem auf Netflix auch ein Kurzfilm Paul Thomas Andersons läuft. Die Titel auf „Anima“ lauten „Dawn Chorus“ (Dämmerungsrefrain oder Morgenrötechor) und „The Axe“ (Die Axt) – und wer Yorke kennt, weiß: Das klingt dann auch so. In „Dawn Chorus“ spricht er müde über sphärischen Synthesizerflächen mit Echoeffekten. Er wirkt deprimiert. Das kennt man von ihm. „I am a very rude person“ klingt rhythmischer, könnte fast als Popsong durchgehen, wäre da nicht die Stimmung, die unheilvoll ist, bedeutungsschwer. Yorkes Album scheint in flüchtig-improvisierten Sessions an Computern entstanden zu sein. Loops. Beats. Geräusche. Ein klassisches Songwriting vermisst man. Die Kraft kommt aus der Tiefe. (XL Recordings)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)