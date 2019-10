Tito & Tarantula: "8 Arms To Hold You"

Nach Hause kommen, in die Nähe seines sterbenden Vaters bei El Paso – der Weg ins Studio auf der „Sonic Ranch“ war für den 1995 mit dem legendären „From Dusk Till Dawn“-Soundtrack auch als Musiker bekanntgewordenen Tito Larriva sicher ebenso persönlich wie emotional. Allerdings ist dem Album auch anzuhören, dass diese ganz individuellen Erfahrungen den mit seiner Tochter Lolita geschrieben Songs auch ordentlich Energie genommen haben. Farben und Gerüche der energetischen Wüste wollte Larriva einfangen, was bleibt ist so zahm wie das Zirpen der Grillen in einer lauen Sommernacht. Statt bissigem Blues-Rock gibt es Gospel-Soul, Light-Blues, TexMex-Balladen und viel Mainstream. Tarantula hat den Giftzahn verloren.

Unsere Note: ★ ★

(Mächtig mies) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)