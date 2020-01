Trail Of Dead: „The Godless Void And Other Stories“

Wie geht es jemandem, der fünf Jahre Auszeit in Kambodscha hinter sich hat? Bestens offensichtlich. Conrad Keely jedenfalls, Sänger, Gitarrist und Songwriter von . . . And You Will Know Us By The Trail Of Dead, hat nach seiner Rückkehr nach Texas mit seinem Bandkollegen Jason Reece ein bemerkenswertes Album eingespielt. Nicht dass sich die Indie-Dinosaurier 25 Jahre nach ihrer Gründung neu erfunden hätten. Aber sie musizieren so unverschämt ausgeruht wie in den Anfangsjahren: mit üppigem Schlagzeug und fetten Gitarren, zwischen Progpop und Progrock. Mit „Don’t Look Down“ können sich Trail of Dead locker für den Indie-Hit des Jahres bewerben. stp

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)