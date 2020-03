Die Böhsen Onkelz (BO) feiern ihr 40-Jähriges – und selbst die einstigen Rechtspunkrocker, die für das Metal- und jüngere Publikum längst eine normale Stadionband sind, dürften solche lauten Zeiten in Deutschland noch nicht erlebt haben. Von daher ist es auch außerhalb ihres eingefleischten Fan-Zirkels interessant, was das Frankfurter Quartett auf seinem selbstbetitelten Jubiläumsalbum so von sich gibt. Was vom Cover her nach Santiano aussieht, ist bis auf etwas pflichtschuldige Renitenz und eine strunzdumme, geschichtsblinde Zeile („Erst die Propaganda, dann das Massaker“) ein harmloser Nostalgie-Trip. Mal partytauglich mit „Kuchen und Bier“, oft gewohnt großkotzig („Wie aus der Sage“), mal alltagsphilosophisch („Flügel für dich“).

Ausgerechnet hinter dem routiniert konfrontativen Titel „Du hasst mich! Ich mag das!“ verstecken sich Zeilen, die man auch abseits der BO-Filterblase konstruktiv finden kann: „Klagen wir nicht Tag und Nacht / Aus allen Ritzen kriecht der Hass / Das nationale Mantra: Unter jedem Dach ein ,Ach’.“ Zu loben ist die Gitarrenarbeit: Matt „Gonzo“ Roehr hat internationales Format und liefert hier neben einigen Mainstream-Klischees auch mehrere variantenreiche Meisterstücke. Am besten wirkt der Kontrast zwischen dem mephistophelisch brodelnden „Rennt!“ und dem fast poppigen „Wer schön sein will muss lachen“ mit dem erstaunlich ironischen Refrain „Ich hab den Müll rausgebracht / Und den Rasen gemäht / Ich hab die Fenster geputzt und vor der Haustür gefegt.“ Die vertonte Frankfurter Kehrwoche aus den Kehlen von Tausenden BO-Fans sorgt bei den Jubiläumskonzerten sicher für rauschhafte Kollektiverlebnisse. Dann folgt mit „Der Hund den keiner will“ eine Art Reggae – da und bei „Saufen ist wie weinen“ klingt der Gesang fast wie eine Bewerbung für Rodgau-Monotones-Schoppenrock. (Tonpool) jpk

