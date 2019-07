Verstärkung für die Ein-Mann-Hitparade

Ed Sheeran live am 11. Juni 2019 in Madrid. © dpa

Als am 9. Januar 2011 „No. 5 Collaborations Project“ erschien, war das noch kein Weltereignis. Sondern der fünfte und erstmals erfolgreiche Versuch des 19-jährigen Edward Christopher Sheeran, mit einer beeindruckenden EP (Kurz-LP) einen Plattenvertrag zu ergattern. Der Rest ist Musikgeschichte und führte den immer noch jungen Briten auf einer der erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten zuletzt zu zwei ausverkauften Open Airs auf dem Hockenheimring.

„No. 6 Collaborations Project“ ist zwar noch aufgemacht wie eine selbstbeschriftete Demo-CD, klingt aber natürlich wie eine internationale Hochglanzproduktion und wird fast unvermeidlich eine der meistgehörten Platten des Jahres sein. Und das Reinhören lohnt. Denn diese Platte ist ein Ausdruck der enormen musikalischen Leidenschaft des Engländers.

Die Ein-Mann-Hitparade verwirklicht sich hier nämlich mit 95 (!) Gastmusikern und -produzenten ein paar musikalische Träume – in einem Spektrum zwischen Grime, Dubstep (Skrillex) und Hardrock („BLOW“ mit Pop-Superstar Bruno Mars und Country-Rocker Chris Stapleton als Band). Heraus ragen die Soul-Ballade „Best Part Of Me“, bei dem YEBBA als Duettpartnerin glänzt und Pino Palladino Edel-Bassläufe zuliefert, der Grime-Kracher „Take Me Back To London“ sowie die Hip-Hop-Nummern „Cross Me“ und „Remember The Name“. Bei Letzterer rappt Sheeran mit Eminem und 50 Cent. Das ist sehr eindrucksvoll. Aber dass auch Eds Bäume nicht in den Himmel wachsen, zeigen einige höchst durchschnittliche Popnummern. Wenn zum Beispiel „I Don’t Care“ Anfang 2011 und ohne Justin Bieber erschienen wäre, hätte das Liedchen sicher keine ersten Chartsplätze eingeheimst. (Atlantic) jpk

