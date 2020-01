Von Habermas bis Häagen-Dazs

Nichts verlernt: DJ Quasi Modo (l.) und Rapper Textor. © Max Zerrahn

Irgendetwas muss gerade richtig laufen im deutschen Hip-Hop-Biotop. Dass das Ulmer Duo Kinderzimmer Productions (KP) nach 13 Jahren ohne Studioalbum wieder im Plattenregal auftaucht, ist ähnlich epochal wie die Rückkehr des Bibers an den Neckar. Ihre neue Schreibe heißt trotzdem „Todesverachtung To Go“, was darauf anspielt, dass der wahrscheinlich intellektuellste Deutsch-Rap aller Zeiten unter der Regentschaft von „Boss“ Kollegah und „King“ Kool Savas zwischenzeitlich totales Unverständnis geerntet hätte.

Jetzt übersteigt die Nachfrage alle Erwartungen: Herbert Grönemeyers Label Grönland muss gerade nachpressen lassen, weil die physischen Ausgaben des siebten KP-Werks nach dem ersten Verkaufswochenende flächendeckend vergriffen waren.

Kein Wunder: Die insgesamt 41 Minuten langen elf Songs sind fast durchgängig eine Offenbarung. Schon die jazzig verschachtelten, enorm groovenden Beats von DJ Quasi Modo alias Sascha Klammt möchte man einrahmen. Er liefert mit teilweise rückwärts laufenden Samples den aberwitzig verspielten Sound, den die Fantastischen Vier oder zuletzt Deichkind in ihren kreativsten Momenten erreichen – das fröhliche Gegenstück zu Funkvater Franks „Geist“-Produktion für den Mannheimer OG Keemo.

Die eigentliche Bescherung sind aber die Texte von Textor (Henrik von Holtum). Der Lyrik-Adelige reimt unfallfrei Jürgen Habermas auf Häagen-Dazs – und das nicht nur klug und sprachlich originell, sondern auch noch belesen. Für Kollegah und Co. mögen die Zwei Studentenopfer sein, für den Rest der Welt sind sie hoffentlich stilprägend. (Grönland) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020