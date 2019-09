Vorpremiere ausverkauft

Mannheim.Für die Vorpremiere ihres neuen Programms „Ich komm’ jetzt öfter“ hat das Mannheimer Schatzkistl Comedienne Lisa Feller für Freitag, 20. September, gebucht – doch der Auftritt der selbstbewussten Mutter und Karrierefrau ist schon komplett ausverkauft. Wer dennoch wissen möchte, wie Lisa Feller das alles trotz der großen Nachfrage nach ihrer Person unter einen Hut bekommt, kann sich noch Tickets für den 12. März 2020 in der Badnerlandhalle in Karlsruhe und den 30. April 2020 in der Alten Druckerei in Weinheim sichern.

Bewährtes Programm

Altbewährt, aber ebenfalls sehr unterhaltsam geht es im Schatzkistl am Samstag, 21. September, 20 Uhr, mit den Twotones zu: Sängerin und Entertainerin Anna Krämer präsentiert in Begleitung von Tastenspezialist Rainer Klundt das Programm „Der Himmel ist oben“. Und für Sonntag, 22. September, 16 Uhr, ist die „Mannem in de 50er“-Komödie „Nierentisch & Caprifischer“ wieder mal angekündigt. Jeweils 21,50 Euro (plus Gebühren) kostet der Eintritt zu diesen beiden Auftritten im Schatzkistl. sdo

