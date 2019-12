Weihnachtsplatte ohne Weihnachten

Wer trotz (oder wegen?) Weihnachten von „Last Christmas“, „Stille Nacht“ und den einschlägigen Platten von Michael Bublé bis Robbie Williams’ aktuellem Nummer-eins-Streich schon genug hat, könnte über die Feiertage Katie Meluas „Live In Concert“ in Dauerschleife auflegen. Dank der Zusammenarbeit mit dem Gori Women’s Choir aus ihrer georgischen Heimat ist dieser Mitschnitt vom 8. Dezember 2018 in der Londoner Central Hall getragener und spiritueller als ihre vorhergehenden Tourneen. Hier gewinnen nicht nur die Hits der Wahl-Londonerin Tiefe, sondern auch Coverversionen wie „Diamonds Are Forever“, „Wonderful Life“, „Fields Of Gold“ oder zum Abschluss „What A Wonderful World“. Da die Setlist fast exakt ihrem Programm am 16. November 2018 im Mannheimer Rosengarten entspricht, geht diese stimmungsvolle Doppel-CD auch als Konzert-Souvenir durch.

Schön ausgestattet

Empfehlenswert (und ein schönes Last-Minute-Weihnachtsgeschenk) ist die limitierte Ausgabe mit 84-seitigem Hardcover-Booklet. Darin finden sich unveröffentlichte Bilder von Momenten auf und hinter der Bühne vom israelischen Fotografen Karni Arieli. Dazu kommen eindrückliche Illustrationen der Bühnenshow-Macher Karni & Saul sowie ein persönliches Vorwort der 35-Jährigen. (BMG Rights) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019