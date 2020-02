Wishbone Ash:„Coat Of Arms“

Die britischen Rocklegenden können in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Gut, mit Andy Powell ist nur noch einer der Gründer an Bord. Aber die kreative Schaffenskraft ist ungebrochen, wie das 14. Studioalbum nachdrücklich beweist. Sicher gehört „A Coat Of Arms“ nicht zu den rockigsten Alben der Band, kraftvoll-virtuos ist es trotzdem. Die alten Herren lassen sich die Zeit, um ihren musikalischen Markenkern zu zelebrieren: die beiden im Duett gespielten Leadgitarren. Es gibt viele Motive, die schnell ins Ohr gehen. „Vor allem bei „It’s Only You I See“ lässt sich das Duett geradezu unverschämt viel Zeit, das Solo aufzubauen. Wishbone Ash sind offenkundig noch lange nicht fertig mit ihrem gar nicht so klassischen Classic Rock. (Steamhammer)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020