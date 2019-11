Zu perfekt, um überragend zu sein

Ihre Stimme ist so schön wie ihre Erscheinung. Und genauso inszeniert. Aber dafür eben bravourös, so souverän – und wie gemacht für den Erfolg: Mehr als 250 Millionen Tonträger hat Celine Dion weltweit verkauft. Es ist bezeichnend, dass sie ausgerechnet in der Glitzerstadt Las Vegas auf der Showbühne stand – 16 Jahre lang, mit mehr als 1000 Shows. Im Juni sie dort endgültig das Scheinwerferlicht verlassen – um mit neuem Album und Tour, die sie auch nach Mannheim führt, in ein anderes einzutauchen.

Wer sich bei dem Namen Celine Dion gleich an ihre herzzerreißende Ballade „My Heart Will Go On“, Filmsong des Hollywood-Katastrophendramas „Titanic“, erinnert fühlt und denkt, viel mehr gäbe es auch auf der neuen Platte nicht zu hören – der hat damit gar nicht so unrecht. Denn insgesamt bleibt doch alles beim Alten: Gesungen wird über große Gefühle, und ihre Stimme ist es, die dazu den Takt angibt. Etwas Neues wagen – das mag das Credo des Titelsongs „Courage“ sein, und tatsächlich klingt hier und da ein bisschen mehr Soul an oder ein elektronisches Rauschen. Aber auch wenn sich formal gar nichts an der Machart aussetzen lässt: Das passt nicht zur Königin der Balladen. „Courage“ kommt überraschend leicht verdaulich daher. Und das, obwohl die 51-Jährige sich für das zwölfte englischsprachige Album sechs Jahre Zeit gelassen hat. 20 Songs sind auf der Platte versammelt – doch kein einziger Song, der hervorsticht oder besonders zu berühren vermag. „Cause I got my own imperfections / I got my own set of scars to hide“, singt sie in „Imperfections“ – und genau das ist es, was fehlt: das Unvollkommene, nicht ganz so Perfekte. (Sony Music) ble

