50 Jahre im Dienst der Chormusik

Zu einem festlichen Frühlingskonzert hatten die Lucia-Chöre (Gesangverein Mannheim-Neuhermsheim 1952, die Chorgemeinschaft Ruchheim 1975 und der Gesangverein BASF-Siedlung Maxdorf) nach Ludwigshafen-Ruchheim eingeladen. Den Höhepunkt bildete dabei die Ehrung der Dirigentin, Musikdirektorin Lucia Lewczuk. Sie wurde für 50 Jahre Dirigententätigkeit mit der Ehrennadel und einer Urkunde des Deutschen Chorverbandes (DCV) ausgezeichnet. Die Ehrung übernahm der Vorsitzende des Kreischorverbandes Vorderpfalz, Hans Oberlies. Er würdigte die großen musikalischen Verdienste der Dirigentin in der Rhein-Neckar-Region. Damit sprach er den Sängern der Chöre aus dem Herzen, die in vielen Jahren von der Dirigentin zu zahlreichen nationalen und internationalen Auftritten geführt wurden.

Dem Frühling gehuldigt

Beim Konzert besangen die Chöre die Jahreszeit und die Gefühle der Lebensfreude mit Liedern wie „Frühlingstag“, „Liebe das Leben –Carpe diem“ oder „Wirf die Sorgen über Bord“. Passend dazu erklang Beethovens „Lied an die Freude“. Dazwischen wurden zahlreiche internationale Lieder vorgetragen, so dass die Breite des Repertoires der „Lucia-Chöre“ deutlich wurde. Immer wieder bereicherten Solobeiträge das Programm (Ursula Blank, Karin Borho Herbert Burger, Alice Schuler), nicht zuletzt auch von Patricia Lewczuk, die in bewährter Weise die Chöre am Flügel begleitete. Raffael Lewczuk unterstützte einzelne Darbietungen durch seine Untermalung mit der Cajón. Das Publikum spendete großen Beifall. aph