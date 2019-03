Aufwachsen ohne Vorurteile

Die Kita der evangelischen Thomasgemeinde in Neuhermsheim gehört zu den zehn Einrichtungen, die in diesem Jahr den Kindergarten-Award der Heinrich-Vetter-Stiftung erhalten. Die Verleihung findet am 5. Mai auf der Seebühne im Luisenpark Mannheim statt.

Mit dem Kindergarten-Award unterstützt die Heinrich-Vetter Stiftung Kindergarten-Projekte in Mannheim und Ilvesheim, die auf außergewöhnliche und innovative Weise die Bildung und Entwicklung der Kinder fördert. Ausgezeichnet wird die Kita Reiterweg für ihr Projekt „IVAA – Integration von Anfang an“, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert.

Kita-Leiterin Sigrid Mohr Messrarosch berichtete: Initiiert wurde IVAA 2009 vom damaligen Vikar der Thomasgemeinde, Kurt Vesely. Ziel von IVAA ist ein gutes Miteinander der Familien aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. „Der Wunsch, mehr voneinander zu erfahren und sich vorurteilsfrei und respektvoll zu begegnen, war der Leitgedanke unserer pädagogischen Arbeit und der Zusammenarbeit mit den Eltern“, erklärte die Kita-Leiterin.

Inzwischen haben vier weitere Kitas in Mannheim den mit IVAA verbundenen Schwerpunkt der interreligiösen und interkulturellen Pädagogik aufgegriffen und entwickelt. Die Wahrnehmung der eigenen Religion und das Wissen um andere Religionen gehören für die Kinder im Kita-Alltag ebenso fest dazu, wie das Entdecken der Herkunftsländer ihrer Eltern, erzählte Mohr-Messarosch.

So wurden beispielsweise mit Kindern und Eltern verschiedene Gotteshäuser in Mannheim besucht und dabei die drei Religionen – Christentum, Islam und Judentum – näher kennengelernt. Es wurden Geschichten für Kinder und interreligiöse Materialkisten entwickelt. Außerdem finden regelmäßig Elternabende statt, aber auch spezielle Informationsabende für Eltern, wie beispielsweise über die gemeinsamen Wurzeln der abrahamitischen Religionen durch die frühere Pfarrerin Martina Egenlauf-Linner. Einmal im Monat gibt es zudem einen Elternbrunch zum gegenseitigen Austausch.

Enger Kontakt

„Dass die Eltern aus verschiedenen Religionen und Kulturen untereinander einen so engen Kontakt haben, ist schon was Besonderes“, meinte Kerstin Grimmel, Vorsitzende des Elternbeirats. Die Eltern geben ihr Wissen an die Kinder weiter. „Es ist sehr wichtig in einer immer stärkeren pluralistischen Gesellschaft, dass die Mädchen und Jungen schon in ihrer Kindheit offen und ohne Vorurteile aufwachsen“, betonte Grimmel.

Auch Heidi Klafsy freute sich über den Austausch verschiedener Religionen und Kulturen in der Kita Reiterweg: „Das Miteinander funktioniert hier sehr gut.“ Die intensiven Elternkontakte werden beim alle zwei Jahre stattfindenden „Fest der Begegnungen“ deutlich, zu dem auch die Anwohner und andere Gäste eingeladen sind. Zum 10-jährigen Bestehen von IVAA ist im Herbst ein großes Fest geplant.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019