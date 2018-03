Beschwingter Abend im Zeichen der Liebe

Anzeige

Das Programm steht an diesem Abend ganz im Zeichen der Liebe. Von Claudia Schumm auf dem Klavier begleitet, gibt der Chor beschwingte und lebendige, manchmal auch melancholische Lieder zum Besten, in denen sich alles um die Liebe dreht. Neben Klassikern wie „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef oder „Love me Tender“ von Elvis Presley gibt es auch witzige Liebeslieder zu hören. „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“, singen die (allesamt weiblichen) Chormitglieder gut gelaunt.

Auch Männer willkommen

In einem anderen Lied geht es darum, wie sich eine Frau aufwendig auf ihr Rendezvous vorbereitet, sich überlegt, welche Unterwäsche sie tragen soll, „Liebestöter oder klassisches Dessous“, Kerzen aufstellt und Rosenblätter verteilt – bis dann beim Küssen die Kerzen umfallen, alles brennt und die romantische Stimmung auf einen Schlag vorbei ist.

Ein emotionaler Höhepunkt ist das Lied „Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee“, für das der Chor eine eigene Strophe zu Ehren der Leiterin hinzugedichtet hat. „Du passt so gut zu uns wie Noten zur Musik“, heißt es darin, „ohne dich sind wir die Hälfte, Claudia!“ Begeisterung löst auch „Marmor, Stein und Eisen bricht“ aus, das gemeinsam mit dem Publikum gesungen wird. Bei all dem versprühen die Sängerinnen, die passend zum Thema des Abends mit roten Schals, Ketten oder Ohrringen geschmückt sind, viel Lebensfreude und Spaß an der Musik.

Die Lieder werden zwischendurch von zwei weiteren Programmpunkten aufgelockert: Andrea Kühner und Sabrina Völpel spielen harmonische Duette auf dem Euphonium, einem tiefen Blechblasinstrument, und Christoph Bahner rezitiert mit einem beeindruckenden Gedächtnis und komischem Talent Gedichte von Schiller bis zu Morgenstern und Ringelnatz.

Interessierte sind herzlich eingeladen, den Chor bei einer Probe kennenzulernen. Die „Neuen Töne“ treffen sich immer montags um 20 Uhr zur Probe im Gemeindezentrum der evangelischen Thomasgemeinde in Neuhermsheim. Heike Konrad betont: Auch wenn es aktuell ein reiner Frauenchor ist, sind auch männliche Neuzugänge gerngesehen.

