Bezirksbeirat beleuchtet Baum

Gemeinsam mit dem Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim wird am Mittwoch, 28. November, 17 Uhr, der an der Dürerstraße/Seckenheimer Landstraße aufgestellte Weihnachtsbaum in Betrieb genommen. Dazu sind die Bürger eingeladen. Die Schwarzwaldtanne wurde von der Firma Wurster aus dem Schwarzwald geliefert und von der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt aufgestellt und mit Lichterketten bestückt. Die elektrischen Anschlüsse legte die Firma Axel Kehrbergert, der Strom kommt vom Energieversorger MVV. Bezirksbeirat Matthias Geisler betreut das Vorhaben. Bis zum Dreikönigstag wird der Baum festlich leuchten. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018