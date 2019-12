Bürgermeister überbringt frohe Botschaft

Erster Bürgermeister Christian Specht eröffnete inmitten der Bürger, Stadträte und Bezirksbeiräte den 19. Weihnachtsmarkt auf dem Gerd-Dehof-Platz, der getragen ist vom Ehrenamt. Er komme nicht mit leeren Händen, so Specht. Er berichtete über das Gespräch mit der Deutschen Bahn über die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim. Danach wird diese nicht mehr an Neuostheim und Neuhermheim vorbei, sondern von Lorsch her über einen Tunnel an Mannheim vorbei fahren. „Das ist der erste kleine Teilerfolg im Lärmschutz“, sagte Specht. „Wir fühlen uns bestätigt, auch wenn sich das nicht unmittelbar auswirkt“.

Specht dankte dem Bezirksbeirat für die Finanzierung des Weihnachtsbaumes, und der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Innenstadt für die Aufstellung der Tanne. Vor allem aber dankte er den ehrenamtlichen Akteuren, Nikolaus Kritter und Jürgen Ofenloch, die es mit Hilfe örtlicher Vereine, Einrichtungen und Betriebe wieder einmal geschafft hätten, einen schönen und abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt vorzubereiten. „Hier nur Unikate und das Besondere“, lobte Specht. Im Anschluss ermunterte er die Besucher, das Angebot zu nutzen und vor Ort einzukaufen. „Das stärkt die Gemeinschaft“, sagte er.

Schöne Stimmung

Als Fundgrube feiner Festgeschenke erwies sich der heimelige Weihnachtsmarkt rund um den sechs Meter hohen Weihnachtsbaum. Geschenkartikel lockten in Hülle und Fülle, dazu gab es ein leckeres Speisenangebot, das von Gulaschsuppe und Bratwurst bis zu Kaffee und Kuchen reichte. Waren zuvor noch wenige Gäste zu sehen, füllten sich nun rasch die Wege zwischen den Buden mit erwartungsfrohen Besuchern. Bei den ersten, die die Angebote der Vereine, privaten Anbieter und Händler erkundeten, war Michele Buscemi: „Ich wohne in der Nähe und komme jedes Jahr. Der Neuhermsheimer Weihmarkt ist nicht so überfüllt, wie der in der Innenstadt“, sagte er. Auch Andrea und Berhardino Vazquez genießen den weihnachtlichen Trubel. „Wir kommen jedes Jahr wegen der schönen Stimmung, weil wir viele Leute hier kennen, vor allem aber wegen des leckeren Gebäcks am Stand von Gisela Klenk“, sagte Andrea Vazquez. In ihrem Heimatland Spanien gibt es zwar keinen Adventskranz, aber ihnen gefällt die deutsche Tradition. Der Schulchor Johann-Peter-HebelSchule unter Leitung von Anke Götzmann erfreute mit Weihnachtsliedern. Die DJK St. Pius verzauberte mit Kinderballett. Danach zeigten die Zumbakids der DJK St. Pius ihr Können. Nach den Weihnachtsliedern des Duo „Lothars Musikantenschänke“ ließ sich zur Freude der Kinder auch der Nikolaus sehen und verteilte Geschenke. Die Gruppe Vorbehalt spielte auf bis in den frühen Abendstunden, danach übernahm die Gruppe Gegenwind die musikalische Unterhaltung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019