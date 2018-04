Drohne stößt beinahe mit Rettungshubschrauber zusammen

Anzeige

Mannheim-Neuostheim.Auf dem Flughafen im Mannheimer Stadtteil Neuostheim ist es zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Rettungshubschrauber und einer Drohne. Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungshubschrauber am Mittwochnachmittag im Landeanflug auf den Flughafen. Auf einer Höhe von 100 Meter näherte sich die Drohne bis zu drei bis vier Metern an den Hubschrauber. Sie kam so nah, dass der Rettungsassistent das Modell und den Hersteller des Fluggeräts erkennt konnte. Eine sofortige Fahndung im Umfeld des Flughafens blieb erfolglos und lieferte keinen Hinweis auf den Piloten der Drohne.

Der Polizeiposten am Flughafen ermittelt nun wegen dem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, sowie wegen mehreren Verstößen gegen luftfahrrechtliche Vorschiften.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Dohnenpiloten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621-1743310 zu melden. Zudem weist sie darauf hin, dass der Betrieb von Drohnen in einem Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Flughafen verboten ist. Zudem ist für die Fluggeräte eine spezielle Haftpflichtversicherung notwendig, je nach gerät besteht eine Kennzeichnungspflicht. (pol/onja)