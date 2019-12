Ehrung für zwei Priester

Mit einer Eucharistiefeier in St. Pius würdigt am Sonntag, 15. Dezember, 11 Uhr, der Freiburger Weihbischof Peter Birkhofer (55) die Priester Gerhard Schmutz (82) und Karl Heinrich Jung (81) für ihr Engagement für die Ostkirche und die Ökumene. Das Zentrum „Kyrill und Methodius“ besteht seit vielen Jahren als ökumenische Informations- und Begegnungsstätte – und wird Jung und Schmutz geleitet. Die wichtigste Aufgabe besteht dabei in der Verständigung von Ost- und Westkirchen, einer „Ökumene im eigenen Haus“. Nachdem die beiden Pfarrer im September 2006 von ihren Aufgaben als Seelsorger der Gemeinde St. Pius entpflichtet wurden, widmen sie sich verstärkt der ökumenischen Arbeit mit den Ostkirchen. tan

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019