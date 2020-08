Entspannte Messe auf dem Rasen

„Diese Heilige Messe werden gerade die Kommunion-Kinder, aber auch alle Besucher des Gottesdienstes nicht vergessen.“ Das war einhellige Meinung, als die Katholiken aus Neuostheim und Neuhermsheim ihre ersten Heilige Messe in Corona-Zeiten in Maria Königin feierten. Nicht nur, dass just an dem betreffenden Sonntag der Open-Air-Gottesdienst auf der Wiese neben der Neuhermsheimer Kirche durch einen Wolkenbruch nach der Predigt von Stadtdekan Karl Jung für kurze Zeit unterbrochen werden musste. Auch dass es sich die Kinder ganz locker auf ihren Decken vor dem Altar bequem machen konnten, das sind Kirchgänger nicht gewohnt. Und schließlich waren sich alle ganz nah, als nach dem Regenguss die Heilige Kommunion doch noch ausgeteilt werden konnte.

Dank an Kathrin Grein

Hände desinfizieren, Maske aufsetzen, sich einen Platz auf den akkurat auf Abstand gestellten Sitzen suchen – Corona-Bedingungen auch hier. Glockengeläut hatte die Gläubigen zu dieser außergewöhnlichen Messe unter freiem Himmel gerufen. Da schien plötzlich die Sonne durch die Wolken. „Singen Sie innerlich mit“, forderte Bernhard Hübner die Besucher auf, denn nur seine eigens aufgestellt Projektgruppe durfte Lieder anstimmen.

Zu einem „ganz besonderen Gottesdienst“ begrüßte dann Karl Jung gerade die vielen Kinder in Maria Königin. Ja, man dürfe hier sogar im Liegen der Heiligen Messe beiwohnen. „Jesus ist mitten unter uns,“ erinnerte der Stadtdekan. Und eigentlich hätte sich gerne Kathrin Grein mit einer Predigt von ihrer Gemeinde verabschiedet. Doch die Pastoralreferentin war kurzfristig erkrankt und musste zuhause bleiben. „Der Dank der Menschen aus Neuostheim und Neuhermsheim gilt ihr“, sagte Jung. Und vielleicht lasse sich die Abschiedsfeier ja im Herbst nachholen, Kathrin Grein sei ja nicht aus der Welt. Sie übernimmt die Leitung der Katholischen Hochschulgemeinde in Mannheim. Lange anhaltender Applaus der Gemeindemitglieder tönte schließlich über die Wiese.

„Ein hörendes Herz“, stand im Mittelpunkt der Predigt von Karl Jung. Als Mensch hören, was andere sagen. Wo gibt es Ungerechtigkeiten? Wo ist jemand in Not? „Lasst uns versuchen, uns für Gerechtigkeit, für Menschen in Not einzusetzen“, gab der Dekan den Gläubigen mit auf den Weg.

Und plötzlich öffnete da der Himmel seine Schleusen – und jeder flüchtete unter einen schützenden Schirm, einen Regenschutz, einen Unterstand. Doch als die Feier schließlich abgebrochen werden sollte, hellte sich das Firmament auf einmal ein wenig auf, und mit der Heiligen Kommunion und dem Segen des Dekans endete dieser außergewöhnliche Gottesdienst.

Aufwand immens

„Wunderbar, sehr schön“, fand es Besucher Gerhard Nießner und fragte sich: „Warum kann so nicht öfter eine Heilige Messe unter freiem Himmel in Neuhermsheim gefeiert werden?“ Doch wie aus der Pfarrgemeinde zu hören war, ist der Aufwand eines Open-Air-Gottesdienstes unter Corona-Bedingungen mit all den Hygiene-Vorschriften doch immens. Die Alternative: Jeden Sonntag wird in St. Pius in Neuostheim die Heilige Messe gefeiert – und sogar per Live-Stream im Internet übertragen. Zumindest sind die Katholiken dabei gegen Wolkenbrüche gefeit.

