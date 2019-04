Erstes Treffen der Gewerbetreibenden

Der Stadtteilverein Neuostheim lädt zu einem ersten Treffen der Gewerbetreibenden, Selbstständigen und Freischaffenden in Neuostheim ein. Um deren Arbeit sichtbarer zu machen, will man sich stärker vernetzen. Dies könnte unter dem Dach des Stadtteilvereins geschehen, in dem auch erste Überlegungen dazu diskutiert wurden. So wird eine bessere Präsenz bei der „Nacht der Kultur und Genüsse“ im November angestrebt sowie die Herausgabe eines Stadtteilplans überlegt, in dem alle örtlichen Anbieter von Waren und Dienstleistungen von den Banken über die Geschäfte, bis zu den Handwerkern, Künstlern und Praxen vertreten sind. Um mit den Gewerbetreibenden gemeinsam weiter zu diskutieren, lädt der Stadtteilverein Neuostheim ein zu dem Treffen am Montag, 29. April, 20 Uhr, bei Mirenes-Art in der Dürerstraße 21. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019