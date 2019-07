Fans sollen am Maimarkt parken

„Mit Aufstieg des SV Waldhof in die dritte Liga sind neue Herausforderungen verbunden“, erklärte Carola Wacker vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung bei der Sitzung des Bezirksbeirats Neuostheim/Neuhermsheim. Die durchschnittliche Besucherzahl bei den Fußballspielen werde höher sein. Thema ist daher auch, wie die Fans zum Stadion kommen, wo sie parken und welche Auswirkungen das auf die Bewohner hat.

Geplant ist eine Nutzung des Maimarkt-Parkplatzes. Von da, so Wacker, führe der Fußweg entlang der Kleingärten über das Eastsite-Gewerbegebiet und den Harrlachweg zur Theodor-Heuss-Allee und zum Stadion – circa 1,5 Kilometer in zwölf Minuten. „Der Fußweg ist zu lang“, sagte Harry Kroiß (SPD). Er fragte, wieso kein Bus-Pendelverkehr eingesetzt werde und ob die Polizei den Fußmarsch der Fans vom Stadion zum Hauptbahnhof begleite? Frank Hartmannsgruber vom Polizeirevier Ost erwiderte: „Es wird versucht, den Fußmarsch zu vermeiden, weil das den Verkehr lahmlegt und sehr kraftintensiv ist.“ Der Einsatz von Bus-Pendelverkehr sei einsatztaktisch schwierig, weil dazu viele Busse benötigt würden. Fan-Busse auswärtiger Mannschaften würden auf dem SAP-Arena-Parkplatz gesammelt und über den Gartenschauweg hinter das Stadion geführt. „Den Individualverkehr haben wir nicht im Griff, aber es gibt Hinweise, wo sie parken sollen“, sagte er. SVW-Geschäftsführer Markus Kompp erklärte, sein Verein ermuntere die Leute, nicht mit dem Auto anzureisen, sondern mit der Bahn (Kombitickets). In Partnerschaft mit den Rhein Neckar Verkehrsbetrieben habe man 70 Prozent bereits über den Karten-Vorverkauf abgewickelt.

Zufahrten werden besetzt

Margot Liebscher (SPD) wollte wissen, wie viele Risikospiele es gebe, und welches Sicherheitskonzept. Hartmannsgruber erklärte: „Es gibt 19 Heimspiele.“ Die Anzahl der Risikospiele sei noch nicht bekannt. Man werde im Einzelfall reagieren. Auf die Frage von Andreas Schöber (Grüne), ob die Zufahrten zu Neuostheim besetzt sein würden, erklärte Hauptkommissar Uwe Pistor: „Die Zufahrten werden besetzt, wir werden aber nicht in der Lage sein, einzelne Nebenstraßen zu besetzen.“ Stadtrat Thomas Hornung wollte wissen, wie verhindert werden kann, dass die Fans durch Oststadt und Schwetzingerstadt ziehen. Wacker erwiderte: „Die Klappschilder aus der Bundesligazeit stehen noch, wenn die Notwendigkeit besteht, reagieren wir.“

Außerdem wies Hornung auf die dreimonatigen Bauarbeiten ab Herbst an der Theodor-Heuss-Anlage hin, die in Richtung Neuostheim auf eine Spur reduziert wird (wir berichteten). Die Polizei ist darüber nicht erfreut. Stadtrat Achim Weizel (ML) fragte, wer den Abfall nach den Spielen beseitige. Kompp erwiderte: „Der Verein reinigt Stadion und Vorplatz, alles andere ist Sache der Stadt.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019