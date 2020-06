Gesungener Dank an die Pflegekräfte

Der Heimbeirat des Thomas-Carrées hatte sich überlegt, wie man sich bei den Pflegekräften bedanken konnte, die bisher mit den Bewohnern tapfer die Corona-Krise durchgestanden habten. Zusammen mit den Mitarbeitern des Bereichs Betreutes Wohnen kam man schließlich auf die Idee, eine Applaus-Aktion auf den Balkonen zu initiieren. Vorher wurde aber noch gesungen.

Texte abgetippt

Einer der Bewohner spielte sogar Gitarre, Texte von Volksliedern wurden abgetippt, kopiert und im Haus verteilt. Seit etwa sechs Wochen stehen nun Bewohner und Pfleger regelmäßig am Mittwochmittag auf den Balkonen, geben sich ein Konzert und klatschen hinterher ausgiebig. Das sorgt für gute Stimmung, was man den Leuten anmerkt. Auch Einrichtungsleiterin Jeannette Henkel und Qualitätsbeauftragte Melanie Liese machen bei der Aktion mit und klatschen, bis die Hände heiß sind. „Wir sind froh, dass wir diesen Innenhof haben“, sagt Henkel. So können sich die Sänger, die gegen ihren Mundschutz ansingen, gegenseitig sehen. „Ich hoffe, wir haben das Schlimmste überstanden. Wir hatten zum Glück keinen Corona-Fall, weder bei den Mitarbeitern noch bei den Bewohnern“, so die Einrichtungsleiterin.

Das Thomas-Carrée hat drei Pflegebereiche, die Mitarbeiter bleiben zur Sicherheit in ihrem Bereich. Die Bewohner leben in Einzelzimmern, was der Unterbrechung der Infektionskette im Notfall entgegenkommt. In allen drei Bereichen gibt es Notfall-Boxen mit Material. Dennoch waren die zurückliegenden Wochen sehr anstrengend für alle.

Zu Beginn der Corona-Zeit haben die Bilder aus Italien, Spanien und Frankreich für Panik gesorgt. „Man war wie in einem Hamsterrad und versuchte, alles perfekt zu machen. Inzwischen hat man sich mit der Situation arrangiert, denn Panik hemmt einen nur. Und viele der Bewohner sind 2018 schon bei der Eröffnung des Thomas-Carrées, mit mir hier eingezogen. Ich sorge mich sehr um sie. Sie gehören hier einfach zu uns.“ kge

