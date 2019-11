Glühweinfest mit Groß und Klein

Mit dem neuen Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim wird die Weihnachtstradition fortgeführt. Auch in diesem Jahr wird der Bezirksbeirat wieder einen Weihnachtsbaum in Neuostheim Ecke Eingang Dürerstraße/Seckenheimer Landstraße aufstellen und ihn am Samstag, 23. November, um 17 Uhr erstmal zum Leuchten bringen. Anschließend sind alle Neuostheimer und Neuhermsheimer eingeladen, auf dem Glühweinfest des Stadtteilvereins Neuostheim diesen gemeinsamen Moment zu feiern.

Schon um 15 Uhr beginnt das fünfte Glühweinfest, da die Neuostheimer Kinder in diesem Jahr auch mitfeiern sollen. Im großen wetterfesten Weihnachtszelt vor dem Maßatelier „IL CAPO“ bei Luigi Iannuzzi, Dürerstraße 15, werden Glühwein, Prosecco, Rotwein und Kinderpunsch angeboten. Selbstgemachtes Bruschetta, gegrillte italienische Bratwurst, Leberwurstbrote mit Senf und Gurke, Schmalzbrote, selbst gemachte Waffeln und Weihnachtsgebäck runden das kulinarische Wintererlebnis ab.

Zusammenarbeit intensivieren

Der Vorstand und Beirat des Stadtteilvereins Neuostheim freuen sich, dass der Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim zum ersten Mal den Neuostheimer Weihnachtsbaum zusammen mit dem Stadtteilverein einweihen wird, initiiert durch den neuen FDP Bezirksbeirat Bernd Vermaaten. Sein Ziel ist es, die Zusammenarbeit des Bezirksbeirats mit dem Stadtteilverein Neuostheim zu verbessern und zu intensivieren. „Eine stärkere Vernetzung kann viel bewirken“, meint Vermaaten. Der Vorsitzende des Stadtteilvereins, Stefan Bickmann, stimmt dem zu: „Ein Miteinander des Stadtteilvereins mit dem neuen Bezirksbeirat kann für Neuostheim nur positiv sein.“ ost

