Harsche Kritik an Privat-Kita

Anzeige

Die neue, bereits im Bau befindliche Kindereinrichtung der ActiveKid GmbH in der Hans-Thoma-Straße sorgte für kontroverse Diskussionen bei der Sitzung des Bezirksbeirats im Gemeindesaal der katholischen St. Pius Kirche. Sitzungsleiterin Melis Sekmen (Grüne) forderte den Bezirksbeirat auf, ein „Stimmungsbild“ abzugeben. Das lehnten die Bezirksbeiräte ab.

„Was hat der Bezirksbeirat damit zu tun?“, fragte Grünen-Bezirksbeirat Andreas Schöber provokant in die Runde. Er erinnerte daran, dass das Gremium schon vor fünf Jahren ein Votum abgegeben habe. Die Ansiedlung im Gewerbegebiet habe zudem nichts mit der Versorgung mit Kindergartenplätzen vor Ort zu tun. Schöber wertete die Vorstellung des Projekts durch Christel Faller vom Fachbereich Kinder, Jugend, Familie einen Tag vor Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss als „Alibiveranstaltung“.

Christel Faller erklärte: Weil man in Feudenheim kein geeignetes Grundstück gefunden habe, werde die überörtliche Einrichtung in Neuostheim errichtet - ein Kinderhaus nicht nur für Kinder aus Neuostheim und Neuhermsheim, sondern aus der ganzen Stadt. Die Maßnahme mit sport- und gesundheitsbetontem Profil und Betreuungszeiten zwischen sechs und elf Stunden pro Tag leiste einen Beitrag zur Erweiterung der kommunalen Bildungslandschaft. Die Umsetzung durch eine private GmbH sei nicht üblich, da Mannheim ansonsten nur anerkannte Träger in den Bedarfsplan aufnehme. Deshalb würden von der Stadt auch nur ortsübliche 46,5 Stunden bezuschusst.