Heuss-Anlage bald fertig

Die Arbeiten in der Theodor-Heuss-Anlage nähern sich dem Ende. Ab Montag, 18. November, wird der letzte Bauabschnitt eingerichtet, teilte die Stadt mit. Die Sperrung in Richtung Innenstadt wird zum Samstag, 16. November, aufgehoben und es erfolgt der Wechsel auf die Straßenseite Richtung Neuostheim. Stadteinwärts bleibt die Fahrbahn im Bereich Kreuzung Theodor-Heuss-Anlage/Gartenschauweg in Richtung Innenstadt bis voraussichtlich Ende November einspurig, damit die zweite Geradeausspur sowie der Wender saniert werden können. Danach sind die Arbeiten in Richtung Innenstadt abgeschlossen und die Theodor-Heuss-Anlage ist stadteinwärts wieder zweispurig nutzbar. Der letzte Bauabschnitt befindet sich mit einer Länge von rund 400 Metern auf der Seite des Friedensplatzes, Fahrtrichtung Neuostheim. Für diesen Bereich sind rund sechs Wochen Bauzeit geplant. Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Umleitungen sind ausgeschildert. red

