Heuss-Anlage bald wieder geöffnet

Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung der Theodor-Heuss-Anlage saniert MVV Netze, die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, derzeit die Trinkwasserleitung in Richtung Neuostheim auf einer Länge von rund 900 Metern. Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts zwischen der Kreuzung Am Oberen Luisenpark Ecke Schubertstraße bis in Höhe des Mercure-Hotels kann die derzeitige Vollsperrung ab spätestens 22. März wieder aufgehoben werden, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Einspurig an Baustelle vorbei

Die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt zwischen dem Gartenschauweg und dem Bürohaus Luisenpark in der Theodor-Heuss-Anlage beginnt am 25. März. Dabei kann der Verkehr laut MVV jederzeit einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Fußgänger, Radfahrer und die Stadtbahn würden von den Arbeiten nicht beeinträchtigt, heißt es. Auch der Gartenschauweg bleibt demnach während der Bauarbeiten befahrbar.

Die Gesamtmaßnahme zwischen Dürer- und Schubertstraße, die mit der Stadt Mannheim und der RNV abgestimmt wurde, wird, so die Planung des Unternehmens, voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2019 abgeschlossen sein. Anschließend erneuert die Stadt Mannheim die Asphaltdecke der Straße in beiden Fahrtrichtungen. Für Fragen und Anregungen ist das Unternehmen per Mail erreichbar an: kontakt@mvv.de. red/aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019